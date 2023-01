Liceo del Castello: in tanti all'open day

Il professor Ermanno Puricelli, futuro dirigente scolastico, e la professoressa Elena Di Caro hanno illustrato le novità e le caratteristiche peculiari che la nuova scuola offrirà.

La volontà di far rinascere un complesso dal valore storico altissimo in un ottica di valorizzazione anche culturale del territorio: è questa la direttiva che spinge la squadra che sta lavorando, sotto la guida della Fondazione Mantovani, al progetto del Liceo del Castello, pronto ad iniziare le attività didattiche già dal settembre 2023 nel complesso “Santa Marta” di Castelletto di Cuggiono.

Sabato 14 gennaio, presso la Casa decanale “Scala di Giacobbe”, si è tenuto un open day per presentare il piano di studi e i progetti didattici della futura scuola, nonché per illustrare i prossimi lavori di ristrutturazione degli edifici che ospiteranno il Liceo.

Il professor Ermanno Puricelli, futuro dirigente scolastico, e la professoressa Elena Di Caro hanno illustrato le novità e le caratteristiche peculiari che la nuova scuola offrirà. L’impianto sarà quello del liceo scientifico tradizionale, con l’aggiunta però di due ore settimanali di inglese già dal primo anno. Inoltre, fin da subito, anche l’insegnamento di matematica verrà erogato in inglese, in modo da sviluppare un perfetto bilinguismo anglo-italiano.

Il Liceo del Castello, inoltre, avrà una particolare attenzione alle tematiche ecologiche: verrà creata una serra (che sarà curata dagli studenti) ed un “laboratorio eco-ambientale”, e già si stanno valutando collaborazioni con le università che si occupano direttamente di tematiche green, come il Politecnico di Milano o l’Università del Piemonte Orientale.

Infine, il nuovo Liceo rivolgerà una particolare attenzione ai temi dell’economia, con l’obiettivo di sviluppare negli alunni un’attitudine all’imprenditoria creativa e finalizzata alla valorizzazione del territorio. Verranno implementate nelle ore di matematica nozioni di economia e finanza e i ragazzi verranno coinvolti in progetti di impresa simulata.

Il Liceo del Castello prenderà vita nel complesso “Santa Marta”, adiacente al Palazzo Clerici e già utilizzato in passato come edificio scolastico. Il progetto di ristrutturazione, illustrato dall’ingegner Luigi Paolino, prevede la ristrutturazione della prima ala, in modo da sviluppare spazi didattici disponibili per 50 alunni, compresa una palestra e l’area di giardino interna.

L’open day ha visto la partecipazione di molti genitori e futuri alunni, pronti ad essere i protagonisti del nuovo progetto che prenderà avvio già dal prossimo anno scolastico, nel segno della qualità educativa e della passione che già muovono e muoveranno la squadra educativa del futuro Liceo del Castello.

