Confcommercio con i candidati

Confcommercio Magenta e Castano Primo sta promuovendo una serie di incontri con i candidati alle prossime elezioni regionali della Lombardia.

Lunedì scorso si è svolto presso la sede dell’associazione in Via Volta, il primo degli incontri organizzati dalla Confcommercio Territoriale di Magenta e Castano Primo con i candidati alle prossime elezioni regionali, appuntamento che l’organizzazzione di rappresentanza delle imprese e commercio del territorio definisce come un importantissima opportunità di rilancio, riconoscimento e valorizzazione del territorip e, pertanto, delle numerose realtà imprenditoriali e commerciali che operano nell’area del magentino e del castanese. Opportunità e interventi che sono stati argomentati, in questa prima occasione, con il Candidato per Fratelli d’Italia, Enrico Marcora e che hanno spaziato dalle condivisioni delle leve derivanti dall’avviato progetto MIND, finalizzato alla riqualificazione dell’ex-area Expo, un centro d’eccellenza internazionale dedicato al progresso e al benessere delle persone, un nuovo polo di attrattività ed interesse della città metropolitana di Milano e, in questo senso, della nostra vicinissima Magenta, a quelli che sono gli ambiti di intervento proiettabili nei nostri Comuni attraverso gli insediati Distretti del Commercio che, proprio grazie a Regione Lombardia, hanno recentemente beneficiato di significativi stanziamenti economici, parte dei quali saranno erogati alle attività commerciali attraverso appositi e dedicati Bandi per i quali Confcommercio garantirà assistenza gratuita alle proprie imprese associate. All’incontro, accanto al direttore Confcommercio, Simone Ganzebi, hanno partecipato i vice presidenti dell'associazione, Emilano Masperi ed Oscar Zorzato, insieme ai consiglieri della Confcommercio Territoriale, Luigi Calcaterra, Alessia Merenda e Jessica Oldani. “E’ stato un appuntamento importante, cui ne seguiranno certamente altri – evidenzia il direttore Ganzebi – nei quali la nostra Confcommercio presenta a quelli che saranno i potenziali prossimi Consiglieri ed Intelocutori regionali i fabbisogni e richieste dei comparti imprenditoriali che rappresentiamo al fine di indirizzare il necessario richiamo ed essenziale ascolto alle molte richieste e fabbisogni espressi dalle realtà commerciali ed imprenditoriali del nostro Territorio che stanno, con enormi sforzi e sacrifici, solamente in questi ultimi periodi traguardando livelli di sussistenza pre-Covid. In quest’ambito ci auguriamo, come Confcommercio territoriale, che Regione ed i suoi Rappresentanti indirizzino un attento sguardo al nostro importante e strategico territorio e siano pronti, come lo sono molte nostre Imprese Associate, ad assumersi il necessario impegno ad essere reali e concreti sostenitori del Commercio, garantendo quotidiana presenza accanto a ciascun imprenditore, come di fatto fa Confcommercio, perché ogni imprenditore è vettore in ciascun Comune di concreto valore, leve oggettive di vivibilità, socialità e, non ultimo, generatore di posti di lavoro”.

