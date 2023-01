Panariello: nuove date

Anno nuovo e nuove date per 'La favola mia', il tour di successo di Giorgio Panariello che sta conquistando i teatri di tutta Italia e che ripartirà il 28 gennaio da Milano.

Anno nuovo e nuove date per 'La favola mia', il tour di successo di Giorgio Panariello che sta conquistando i teatri di tutta Italia e che ripartirà il 28 gennaio da Milano. Si aggiungono a grande richiesta 5 nuovi appuntamenti: il 5 marzo al Teatro Moderno di Grosseto, il 13 marzo al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il 26 marzo al Teatro Colosseo di Torino (spettacolo alle 17), il 3 aprile al Teatro Verdi di Firenze e il 6 aprile al Teatro Brancaccio di Roma. I biglietti per le nuove date saranno disponibili su Ticketone e circuiti di vendita abituali. Per i recuperi restano validi i biglietti già acquistati per ogni data corrispondente. Per info www.friendsandpartners.it. Radio Subasio è partner. Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: sono questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 30 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

