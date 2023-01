Luca Benetti assessore al Bilancio

Il sindaco Lorenzo Radice ha firmato il decreto con cui nomina Luca Benetti assessore alla Sostenibilità e che comprende il pacchetto di deleghe afferenti al Bilancio (contabilità, programmazione, economali e tributi), oltre a Provveditorato e Centrale Unica di Committenza (CUC), alla Transizione digitale e alla Smart city, deleghe, queste ultime, in precedenza affidate a Monica Berna Nasca e a Lorena Fedeli. La nomina segue le dimissioni rassegnate la scorsa settimana da Alberto Garbarino. Le altre due deleghe che erano in capo ad Alberto Garbarino andranno ad Anna Pavan (Personale) e a Lorenzo Radice (Società partecipate). Con l’accettazione della nomina ad assessore Luca Benetti decade dalla carica di consigliere comunale: gli subentrerà Anna Penati.

