Giocoleria e trampoli per la befana

Giocoleria, danza sui trampoli e rappresentazioni circensi: tutto pronto a Castano per l'arrivo della befana. Venerdì, allora, alle 10.15 ecco la parata-spettacolo.

Giocoleria, danza sui trampoli e rappresentazioni circensi: tutto pronto a Castano per l'arrivo della befana. Venerdì, allora, alle 10.15 ecco la parata-spettacolo che partirà dal cortile della Polizia locale in piazza Mazzini per raggiungere la chiesa prepositurale di San Zenone, dove gli artisti accoglieranno i bambini e i presenti al termine della Santa Messa, per poi dare il via allo spettacolo vero e proprio.

