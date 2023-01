A Giorgio Gala il premio 'America Giovani'

Il giovane parabiaghese Giorgio Gala, nostro storico collaboratore, dopo il diploma al Liceo di Arconate e le lauree riceve il prestigioso riconoscimento.

Giovane, ma preciso, affidabile e sempre sul 'pezzo'. Sono ormai anni che Giorgio Gala collabora con noi di 'Logos', ma il suo percorso di formazione e crescita prosegue, fino a portarlo a conseguire un importantissimo riconoscimento di livello internazionale.

Giorgio nasce a Parabiago, città dove ancora risiede, il 25 aprile 1997: dopo il diploma al Liceo di Arconate consegue la laurea triennale e specialistica all'Università degli studi di Milano.

Con grande sorpresa, ma assoluto merito, arriva a conseguire il Premio America Giovani. A consegnarlo è la 'Fondazione Italia USA': questa nasce per testimoniare l’amicizia tra gli italiani e il popolo americano. Per il fatto stesso che Stati Uniti e Italia sono legate da ottime relazioni, è più che mai utile un’istituzione che veicoli, migliori e approfondisca in Italia la cultura americana nelle sue mille sfaccettature, svolgendo un ruolo pubblico con carattere apartitico al di qua e al di là dell’Atlantico.

La Fondazione Italia USA promuove il Premio America Giovani al talento universitario, un riconoscimento per i giovani neolaureati meritevoli delle università italiane. Affiancato al Premio America, lo storico riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di chiara fama internazionale, il Premio America Giovani vuole valorizzare ogni anno 1000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

I vincitori del Premio America Giovani sono selezionati dalla Fondazione Italia USA, tramite la banca dati delle università italiane, tra i neolaureati con un piano di studi afferente gli interessi della Fondazione e sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico come, tra l’altro, il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, il curriculum studiorum e altre valutazioni comparative. Non sono possibili autocandidature.

Oltre alla pergamena di premiazione, che è consegnata in una cerimonia ufficiale a Roma presso la Camera dei Deputati, i giovani ricevono una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente (valore euro 3800) del master esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

E con il finire dello scorso anno a Giorgio viene notificata la vincita di questo prestigioso riconoscimento. La premiazione è avvenuta a Roma alla Camera dei Deputati, nell'aula dei gruppi parlamentari. Alla presenza del già Diplomatico presso le ambasciate USA di Brasilia, Città del Messico, Madrid, Roma e Parigi, Emilio Iodice e delle rappresentanze del Consiglio di Presidenza della Fondazione, i giovani sono stati insigniti del premio “Giovani America”.

Il master della Fondazione Italia USA è un corso di specializzazione di alta formazione della durata di 12 mesi, con un metodo didattico che contiene lezioni dirette e didattica attiva applicativa rappresentata dal project work. Un biglietto da visita per il mondo del lavoro. Master rientra all’interno del programma formativo delle Nazioni Unite, del quale fanno parte oltre 1400 istituzioni accademiche in più di 120 Paesi. Il progetto mira a generare un movimento globale di menti per promuovere una nuova cultura della responsabilità sociale intellettuale. È animato da un impegno per alcuni principi fondamentali. Tra questi: diritti umani come la libertà di indagine, di opinione e di parola; cittadinanza globale attraverso l’istruzione; sostenibilità attraverso l’educazione; risoluzione dei problemi della povertà attraverso l’istruzione; opportunità educative per tutte le persone senza distinzione di sesso, razza, religione o etnia; dialogo e comprensione interculturale; fondamenti della Carta delle Nazioni Unite”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!