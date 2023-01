BeReal: il social del momento

Quello che propone BeReal è racchiuso nel nome stesso: essere reali, sé stessi, senza condizioni né filtri. Ed essere autentico ad oggi è piuttosto difficile.

Da ormai diversi anni, e più che mai dopo lo scoppio della pandemia, i social network sono diventati una parte fondamentale della nostra vita. Li usiamo per informarci, restare aggiornati su ciò che accade nel mondo, comunicare con le altre persone, condividere foto e video e, sempre più, per cercare prodotti da acquistare.

Tra la moltitudine di social network, uno in particolare sta avendo un successo inaspettato nelle ultime settimane. Parliamo di BeReal, una piattaforma disponibile per Android e iOS che invita i suoi utenti ad "essere reali". Prima di capire come funziona, è forse il caso di spiegare che cos’è BeReal e perché piace così tanto (quasi) a tutti.

Quello che propone BeReal è racchiuso nel nome stesso: essere reali, sé stessi, senza condizioni né filtri. Essere autentico ad oggi è piuttosto difficile, se non impossibile considerando quello che accade su Instagram e TikTok. Ormai siamo così abituati a contenuti patinati e pieni di filtri che, in alcuni casi, non riusciamo a distinguere il reale dal modificato. Con quest’applicazione, invece, si torna alle origini, al bisogno di essere autentici senza lasciarsi contagiare da quelle finte verità che ogni giorno riempiono i social più utilizzati.

L'obiettivo di BeReal, infatti, è quello di mostrare ai tuoi amici quello che stai facendo (e viceversa) in uno specifico momento della tua giornata.

Ma quindi, come funziona? In sostanza, l'app invia una notifica pop-up sullo smartphone dell’utente, il quale avrà solo 2 minuti di tempo per scattare una foto con entrambe le fotocamere (anteriore e posteriore) e pubblicarla sul social. In caso la foto non venga scattata non sarà possibile vedere gli scatti reali dei tuoi amici. Ovvero, se non pubblichi nulla non vedi nulla.

BeReal si distingue dai social di massa per la sua linea di pensiero. BeReal non è una piattaforma per influencer o per persone che cercano di diventare popolari attraverso internet. Tanto che nella descrizione presente sull'App Store si legge che l'app "non ti renderà famoso" e "se vuoi essere un influencer, puoi rimanere su TikTok e Instagram". BeReal non è un social dove mostrare le proprie, spesso finte, apparenze: qui pubblichi la tua vita reale, senza filtri. Questa è la fortuna di BeReal. E voi cosa ne pensate?

