Riconoscimenti per le testate del gruppo ANSO

Ancora una volta ANSO, l’Associazione Nazionale della Stampa Online, si conferma un gruppo di testate autorevoli e competenti.

Ancora una volta ANSO, l’Associazione Nazionale della Stampa Online, si conferma un gruppo di testate autorevoli e competenti. Ne sono la prova alcuni importanti riconoscimenti giunti in questi ultimi giorni del 2022. Secondo l’autorevole Newsguard, l’organizzazione indipendente che valuta la qualità del sistema dei media, VareseNews e Open sono due tra le dieci testate riconosciute come “fonti più affidabili in Italia” perché rispettano gli standard di credibilità e trasparenza. Un grande risultato, che vede VareseNews e Open primeggiare rispetto a testate molto più blasonate e famose.

Altro importante riconoscimento per Tp24. La testata della provincia di Trapani, infatti, è stata valutata come “best practice” in Italia, nell'ambito di una ricerca internazionale su “Local Journalism and Municipal Communication under Digital Transformation” per “individuare casi eccezionali e innovativi nel campo del giornalismo locale in Italia”. "Si tratta di importanti riconoscimenti che vogliamo condividere con tutti i soci - commenta il presidente di ANSO, Marco Giovannelli - e che chiudono un 2022 ricco di soddisfazioni per la nostra associazione, sia dal punto di vista dei progetti avviati, tra cui “Piccoli Borghi”, sia per il ruolo sempre più attivo che abbiamo costruito nel rappresentare le testate on line italiane, dove esiste un giornalismo vivo e di qualità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!