Religiosità, ma anche arte. Una storia unica, quella della nascita di Gesù, da cui si dipartono diversi rivoli di creatività. Eccola, la magia del presepe che è sbarcata anche a Casorezzo ed è stata oggetto di un concorso. Il titolo scelto, 'Il mio presepe 2022', dà la misura in abbondanza dell'apporto di sensibilità soggettiva con cui si può vivere e interpretare la festa per eccellenza dell'anno. La gestione è avvenuta anche grazie all'apporto di alcune realtà commerciali. I presepi pervenuti saranno poi oggetto della valutazione di una giuria e quelli ritenuti migliori saranno premiati venerdì 6 gennaio.

