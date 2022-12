Ripartono le infrastrutture

Fabrizio Cecchetti: "Grazie alla spinta della Lega al Governo e del ministro Matteo Salvini stanno ripartendo le infrastrutture, attese da anni, sul territorio lombardo".

Oggi Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea le gare, dal valore totale di 135 milioni di euro finanziati anche con fondi Pnrr, per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per la prima fase del Raddoppio Ponte San Pietro - Bergamo - Montello e per il potenziamento dello scalo di Brescia. Sempre oggi, in provincia di Bergamo, alla presenza dello stesso ministro Salvini, si è tenuta l’apertura della variante della tangenziale di Verdello e l’avvio dei lavori per il secondo lotto e a seguire il sopralluogo per l'avvio delle attività preliminari dei lavori di adeguamento del nuovo svincolo di Dalmine, nella tratta Milano-Bergamo della A4. Infine sempre oggi il ministro Salvini ha annunciato che la Vigevano-Malpensa andrà a inizio anno in conferenza dei servizi. La Lombardia, dopo gli anni di blocco ideologico imposti dai pessimi ministri Toninelli (Cinque Stelle) e De Micheli (PD), dopo anni di ritardi a causa loro, finalmente si rimessa in moto da un punto di vista infrastrutturale." Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula della Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.

