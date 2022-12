Giorgio Soldadino e la sua (seconda) laurea a 94 anni

Giorgio Soldadino 94 anni e una laurea appena conseguita in teologia presso l'Istituto di Scienze Religiose di Milano.

Giorgio Soldadino 94 anni e una laurea appena conseguita in teologia presso l'Istituto di Scienze Religiose di Milano "...dopo i 90 anni non faccio programmi e non penso al futuro. La laurea è solo il coronamento di un ciclo di studi che ho intrapreso per capire meglio perchè sono cristiano. Il percorso è durato nove anni, in cui mi sono prefissato una media di 3 esami all'anno".

A posargli la corona d'alloro - la seconda dopo la laurea in Ingegneria nel 1955 - sono state le sue quattro figlie, i sette nipoti e tre bis nipoti, circondati dall'abbraccio dal cielo della moglie Anna Giulia, mancata due anni fa dopo 65 anni di matrimonio.

La conclusione di questo percorso è arrivata con la discussione della tesi 'La Chiesa come mistero, popolo di Dio e istituzione', una visione della Chiesa più missionaria e aperta al ruolo dei laici, sopratutto nella pastorale.

