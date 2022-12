L'appuntamento è il giovedì, dalle 21 alle 23. Si comincerà il 9 febbraio, fino al 23 marzo. Ecco il corso di fotografia promossa da 'Sfumature Castanesi'.

L'appuntamento è il giovedì, dalle 21 alle 23. Si comincerà il 9 febbraio, fino al 23 marzo. Ecco il corso di fotografia promossa da 'Sfumature Castanesi', con il patrocinio del Comune di Castano. Diverse lezioni che vedranno inizialmente la spiegazione sullo strumento fotografico, quindi i 3 parametri, il bilanciamento del bianco, la lettura esposimetrica, gli obiettivi, la composizione dell'immagine (messa a fuoco, scelta del soggetto e importanza del contesto) e l'uso della luce. Per informazioni o per iscriversi sfumaturecastanesi2018 [at] gmail [dot] com.

