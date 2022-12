Panettone: in media 38 euro al chilo

E’ di 38 euro al chilo il prezzo medio del panettone artigianale in Lombardia. E’ quanto emerge da una rilevazione della Coldiretti regionale nei negozi specializzati delle città capoluogo in vista delle festività natalizie e di fine anno.

E’ di 38 euro al chilo il prezzo medio del panettone artigianale in Lombardia. E’ quanto emerge da una rilevazione della Coldiretti regionale nei negozi specializzati delle città capoluogo in vista delle festività natalizie e di fine anno. A Mantova – precisa la Coldiretti Lombardia – il panettone artigianale costa in media 43 euro al chilo. A seguire Varese con 41,5 euro al chilo di media, mentre Brescia, Pavia, Sondrio, Lecco si attestano sui 40 euro al chilo. A Milano e Como la media è di 38,5 euro, ma nel capoluogo lombardo si può arrivare anche ai 47 euro per portarsi a casa un chilo di dolce tradizionale. A Monza la media è di 37,5 euro al chilo, mentre a Lodi ci si ferma a 35 euro. La mappa lombarda dei prezzi del panettone artigianale si completa con Cremona (32,5 euro in media) e Bergamo (27 euro al chilo in media). Il panettone tradizionale – spiega la Coldiretti Lombardia – è un pezzo della nostra storia e la qualità degli ingredienti, oltre che alla maestria di chi lo prepara, è alla base di un dolce di alto livello. Secondo l’indagine Coldiretti/Ixè “Il Natale sulle tavole degli italiani”, presentata in occasione dell’Assemblea nazionale 2022, il panettone si trova nel 78% delle case, a fronte del 74% del pandoro.

