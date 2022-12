Babbo Natale arriva dal fiume

Si rinnova, dopo uno stop di 2 anni dettato dall'emergenza pandemica, l'arrivo del Babbo Natale dal fiume a Sesto Calende.

Si rinnova, dopo uno stop di 2 anni dettato dall'emergenza pandemica, l'arrivo del Babbo Natale dal fiume a Sesto Calende. Una delle tradizioni più popolari e storiche del basso Verbano che porta a mobilitare un'intera città per accogliere l'atteso ospite. Giungerà, come consuetudine, a bordo di una barca e l'esatta provenienza è sempre celata da un antico segreto pertinenza anche dei bambini più fantasiosi. A scortarlo, sino agli ultimi metri alla riva, il suono del Corpo Musicale Giovanni Colombo. Lui, poi, preferisce attendere il calare delle tenebre forse per infittire ancora più il mistero sulla propria figura. Ben lontano da una precisione cara agli Svizzeri lo sbarco, che avverrà di certo nella zona dell'ufficio turistico, è previsto dalle 17. Ad accoglierlo, in prima linea e come vuole la tradizione, ci saranno tanti bimbi ma non mancheranno le principali autorità cittadine con il loro saluto. Breve sarà il tragitto che percorra Babbo Natale per raggiungere la centrale piazza Garibaldi. Ad attenderlo, qui, una maestosa poltrona rossa dove potrà, accomodandosi, riposarsi dal lungo viaggio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!