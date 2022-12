Babbo Natale acrobatico per i piccoli pazienti

I pazienti dell’ospedale San Paolo di Milano hanno ricevuto una sorpresa acrobatica: la visita di un Babbo Natale davvero speciale che, calandosi dal tetto dell’ospedale ha portato loro allegria e, per i più piccoli, doni e molti sorrisi.

I pazienti dell’ospedale San Paolo di Milano hanno ricevuto una sorpresa acrobatica: la visita di un Babbo Natale davvero speciale che, calandosi dal tetto dell’ospedale ha portato loro allegria e, per i più piccoli, doni e molti sorrisi. L’iniziativa ha lo scopo di regalare ai bambini, ma anche ai pazienti ricoverato in oncologia, psichiatria, medicina, ostetricia, ecc., costretti a trascorrere le festività in reparto, un momento di spensieratezza. A sorprenderli sono stati infatti i muratori acrobatici di EdiliziAcrobatica che, travestiti da Babbo Natale e dai suoi aiutanti Elfi, li hanno portato auguri e saluti dalle finestre facendo anche qualche piccola acrobazia. “Siamo davvero felici di poter fare qualcosa per questi coraggiosissimi bambini - spiegano Riccardo Iovino e Anna Marras, soci di EdiliziAcrobatica - Non è la prima volta che facciamo una sorpresa ai piccoli pazienti del San Paolo e sappiamo quanto sia importante per i bambini e le loro famiglie trascorrere qualche ora in allegria, dimenticando per un momento la battaglia che stanno combattendo contro la malattia”. "Le cure mediche sono importanti ma, associate a momenti di spensieratezza e felicità per pazienti e operatori, aiutano a fare miracoli." dichiara il dottor Matteo Stocco, direttore generale ASST Santi Paolo e Carlo.

