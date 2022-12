Fusetti: ‘dietro le quinte’ per la Regione

Lombardia: elezioni regionali. Luca Fusetti candidato con il Movimento Lombardi Civici Europeisti? C’è adesso la risposta ufficiale a questa domanda.

Quando si dice “lavorare dietro le quinte”. E mai come stavolta per il castanese Luca Fusetti, del Movimento Lombardi Civici Europeisti ed ex assessore proprio a Castano, sarà o meglio è già così ormai da qualche tempo. Se in tanti, insomma, si stavano chiedendo quanto fosse possibile o meno una sua candidatura alle prossime elezioni per il nuovo Consiglio Regionale della Lombardia, ecco che adesso c’è la risposta ufficiale. “Non nego che se avessi voluto il Movimento Lombardi Civici Europeisti di cui faccio parte mi avrebbe candidato, ma come ripeto da tempo in questo periodo della mia vita le priorità sono la famiglia e la professione - spiega - La politica ricopre già un grande impegno più che soddisfacente e far parte della presidenza del mio gruppo è una responsabilità importante, soprattutto ora che stiamo definendo il puzzle che ci porterà appunto all’appuntamento elettorale. La mia posizione, dunque, è molto chiara: sto lavorando con grande attenzione e tante energie, però dando il massimo supporto per costruire il presente e il futuro della nostra Regione e di conseguenza pure del nostro territorio, proprio da dietro le quinte”. Un progetto, allora, ben preciso e che mette assieme idee e persone. “Abbiamo sposato con convinzione la proposta di Pierfrancesco Majorino e saremo la lista civica della coalizione di Centrosinistra - continua - Da tempo stiamo lavorando per candidare figure autorevoli che siano piena espressione civica del territorio: amministratori, professionisti e giovani, un mix perfetto di capacità, competenza e freschezza. Per citarne alcuni, la sindaca di Arese, Michela Palestra (anche vicesindaca della Citta Metropolitana), quindi il consigliere di Nerviano Francesco Pompa e Marco Maggi, giovane promettente di Progetto Magenta, oltre a Walter Cecchin (per due mandati sindaco di San Giorgio su Legnano). Un po’ alla volta si stanno completando tutte le liste, che non dimentichiamo fanno parte del grande lavoro svolto in precedenza con la creazione del patto civico insieme a DEMOS, AVEC e VOLT, e a breve si partirà a 360 gradi con la campagna elettorale”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!