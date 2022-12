"Anche i cani soffrono il freddo"

Dal mese di dicembre le temperature iniziano a scendere drasticamente soprattutto la notte. I volontari di ANPANA Novara ODV sono nelle scuole Primarie con laboratori dedicati alla corretta convivenza tra cani e bambini in famiglia.

Dal mese di dicembre le temperature iniziano a scendere drasticamente soprattutto la notte. I volontari di ANPANA Novara ODV sono nelle scuole Primarie con laboratori dedicati alla corretta convivenza tra cani e bambini in famiglia. I bambini pensano ai cani meno fortunati che vivono fuori dalle mura domestiche; nei cortili o negli orti, ad esempio. La risposta è sì! Ci sono diversi fattori da tenere in considerazione: le caratteristiche del mantello, il tipo di pelo, l’età, la taglia e le abitudini. I consigli di ANPANA Novara - Se i cani sono abituati a vivere all’esterno, hanno un bel pelo folto e sono in buona salute devono comunque avere una cuccia in legno (meglio se coibentata) rialzata da terra con all’interno coperte asciutte che vanno cambiate spesso o se bagnate. Deve essere al riparo dalla pioggia e avere lo sportello basculante. Se la temperatura scende sotto i 4° non è consigliabile tenerli all’esterno. I cani devono avere comunque la possibilità di scegliere se stare all’esterno o all’interno. Se i cani sono abituati a vivere in casa, quando usciranno per la passeggiata saranno più freddolosi, proprio come noi! Aiutiamoli ad ambientarsi alla temperatura esterna con un impermeabile o un maglioncino. Per salvaguardare la salute dei cani anziani e dei cuccioli è necessario tenerli al caldo dentro casa. Anche la alimentazione è importante: aumentiamo la razione di cibo e integriamo con dell’olio di pesce.

