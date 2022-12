Una domenica dalle atmosfere natalizie. L'11 dicembre, infatti, in piazza Madonna della Luna a Turbigo ecco l'immancabile appuntamento con la Festa di Natale.

Una domenica dalle atmosfere natalizie. L'11 dicembre, infatti, in piazza Madonna della Luna a Turbigo ecco l'immancabile appuntamento con la Festa di Natale. Si comincia, allora, alle 11 con l'apertura dei mercatini e degli stand delle associazioni, quindi alle 11.30 ci sarà l'inaugurazione della mostra presepi della Pro Loco in sala vetrate, mentre nel pomeriggio saranno diversi i momenti di coinvolgimento e animazione: alle 15.30 l'esibizione dei bambini delle scuole dell'Infanzia, degli alunni della Primaria e Secondaria e la premiazione del concorso della Primaria; alle 17, invece, arriverà Babbo Natale e alle 17.10 spazio allo spettacolo di animazione, per concludere alle 17.30 con lo spettacolo di fuochi artificiali a ritmo di musica.

