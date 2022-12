Pazienza e generosità

Ai mercatini di Natale in Villa Annoni Laura Testa ha portato tanti disegni, ma soprattutto tanto affetto e amore, per raccogliere fondi per AIRC.

Una storia che non finisce... anzi si rinnova. Tra pochi giorni Matteo Losa verrà ricordato con una giornata particolare a Buscate, ma la sua battaglia per la ricerca contro il cancro procede, giorno dopo giorno, nell'aiuto di chi gli era vicino e ha sempre creduto in lui.

"Grazie, infinitamente GRAZIE - ha commentato Laura - Non conto le ore di sonno, non calcolo il freddo di oggi, non sento la stanchezza ma sento, eccome se la sento una gioia immensa. Ho incontrato amici, ho incrociato sguardi, ho sentito tutto il vostro affetto, i vostri abbracci, commozione ed emozione. Abbiamo incassato ben 520,00 da donare ad Airc. Grazie a Matteo Losa Fairitales, grazie a Gelly, a Grazia e Floriano, a Nadia, a Mariella, a Lidia. Grazie veramente di cuore a tutti".

