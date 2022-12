Negli spazi di Palazzo Cicogna a Busto Arsizio la mostra di opere di arte contemporanea 'Spirito: oro e luce', un'iniziativa culturale che arricchisce il calendario degli appuntamenti natalizi 'BA è Natale'.

Negli spazi di Palazzo Cicogna a Busto Arsizio la mostra di opere di arte contemporanea 'Spirito: oro e luce', un'iniziativa culturale che arricchisce il calendario degli appuntamenti natalizi 'BA è Natale'. “La mostra di Natale, a cura dell’Amministrazione comunale, è da qualche anno un appuntamento sentito e atteso. Un’occasione unica per vivere anche artisticamente l’aspetto religioso della Festa cristiana, una riflessione suggerita dalla bellezza delle opere esposte” ha spiegato Manuela Maffioli, vicesindaco e assessore alla Cultura. “Quest’anno inoltre, grazie alle preziose opere donate al Museo dai grandi artisti che hanno esposto qui, ci sarà la possibilità di ammirare - valorizzandoli - anche alcuni tesori della collezione locale delle nostre Civiche Raccolte. Più ragioni per visitarla e più emozioni da vivere”. La mostra di Natale celebra un percorso, anzi, più di uno. Strutturata su tre sale, crea innanzitutto un viaggio dello spirito che va dal materiale e dal concreto verso l’immateriale e il divino, dall’umano alla trascendenza dello stesso, fino a trovare il suo compimento nell’ultima opera del percorso, che traduce il concetto di Spirito nella declinazione religiosa del Cattolicesimo, con il Verbo che si fa carne in Gesù che nasce per donarci la Salvezza. Nella stanza della luce sono ospitati quasi interamente pezzi in prestito; la sala dell’oro offre la possibilità di ammirare opere della collezione comunale acquisite nell’anno 2022 dalle Civiche Raccolte d’Arte, a testimoniare un ulteriore percorso, che è quello del Museo, organismo vivo che si arricchisce, muta e trasforma continuamente se stesso, raccontandosi attraverso i riallestimenti avviati quest’anno. La mostra si chiude con la tavola di ignoto con l’Ostensione dell’immagine della Vergine Odighitria, l’icona dorata che celebra la nascita del Bambino.

