Lions Club per le famiglie bisognose

Anche quest’anno, come da una trentina di anni a questa parte, il Lions Club Castellanza Malpensa ha pensato al Natale delle famiglie più bisognose. Il presidente Mauro Colombo e la segretaria Rita Paone Monari hanno consegnato ben 25 pacchi di generi alimentari all’assessore all’Inclusione sociale di Busto Arsizio Paola Reguzzoni, che a sua volta li destinerà, in base alle indicazioni delle assistenti sociali dell’area anziani e adulti, alle famiglie in cui “l’arrivo di questo pacco potrà fare la differenza”. “Ringraziamo molto i Lions per questa importante donazione – ha affermato Reguzzoni - Un gesto che dimostra ancora una volta lo spirito di #solidarietà e la #generosità che animano il club: quest’anno è ancor più sentito il bisogno di alleggerire certe situazioni familiari e di solitudine con qualcosa che indichi che siamo in un periodo di festa”. “Per quanto riguarda le situazioni di povertà più estrema non registriamo peggioramenti ma neanche miglioramenti – ha continuato l’assessore - Anzi, si aggiungono ogni giorno nuove esigenze che devono essere affrontate con tempestività per evitare che si arrivi a un punto di non ritorno. Capita, per esempio, a famiglie in cui si perde il lavoro: per un certo periodo si riesce a restare a galla, ma poi vengono erosi i risparmi e la situazione diventa davvero grave. Il Comune fa quello che può, ma è quanto mai urgente un ragionamento serio sul reddito di cittadinanza: come è concepito oggi non è di nessun aiuto”. Il dono, frutto dell’elargizione diretta dei soci, “non solo è un gesto di attenzione verso i bisognosi, ma anche segno della fiducia che il club nutre nei confronti dell’Amministrazione” ha osservato Rita Paone.

