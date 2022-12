Quando sono in gara loro, il risultato è praticamente o quasi garantito. Gli 'Italian Snipers' con la loro Lancia Y primi all'ultima gara della Fox Running.

Quando si dice "veloci, anzi velocissimi". Ma per loro, alla fine, non è soltanto un semplice modo di dire. No, perché, ogni volta che partecipano a qualche manifestazione o competizione, gli 'Italian Snipers' riescono sempre ad essere protagonisti. E' stato così in passato ed è successo di nuovo anche nell'ultima gara della Fox Running a Cervesina, dove a bordo della mitica e inseparabile Lancia Y hanno conquistato nientemeno che il primo posto su 34 auto presenti. "Una grande soddisfazione - raccontano - Il nostro mezzo, alla fine, non delude mai. Una gara davvero dura e per molti aspetti complicata, però ce l'abbiamo messa tutta per centrare un ottimo risultato. Cosa aggiungere ancora: lo ripetiamo, siamo felici di questo primo piazzamento, frutto di tanto impegno, lavoro e passione. Ora siamo già all'opera per programmare i prossimi eventi che ci attendono, per continuare ad essere protagonisti".

