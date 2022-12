La fiaba dell'albero di Natale

C’era una volta un povero boscaiolo, che viveva con la sua famiglia in una vecchia baracca di legno, piccola ma dignitosa, in mezzo a una radura, con la sua famiglia.

C’era una volta un povero boscaiolo, che viveva con la sua famiglia in una vecchia baracca di legno, piccola ma dignitosa, in mezzo a una radura, con la sua famiglia. Un giorno si addentrò in una foresta di abeti, arrivando al punto dove era più fitta, fin quando vide un meraviglioso albero color del sole. Avvicinandosi, si rese conto che era di oro massiccio, allora pensò di strappare alcuni rami sottili, da portare a casa. La moglie però non ne fu felice e gli chiese di riportarli sul luogo dove li aveva colti. Per la prima volta iniziarono a litigare e la donna se ne andò via di casa. Il boscaiolo invece vendette quell’oro per costruirsi una bellissima casa, ma la sua famiglia gli mancava...allora tornò a strappare altri rami d’oro più grossi, per poterla riempire di regali. Continuò allora a tornare nella foresta, ma ogni volta la sua pelle diventava più scura e i suoi movimenti più legnosi. Giunse la vigilia di Natale, allora l’uomo pensò di prepararsi un pranzo sontuoso, ma mentre affettava il pane si fece un taglio, dal quale non uscì sangue, ma...della linfa. Allora capì, tornò nella foresta mentre la sua pelle si trasformava in corteccia e i suoi piedi mettevano radici. La sua disperazione fu immensa e dalle sue lacrime comparve una fata che gli disse: “La tua avidità è stata punita, ma tu stai provando un sincero rimorso. Va’... e che questo ti sia di insegnamento”. Il boscaiolo, tornato umano, raccolse allora un piccolo abete per la sua famiglia.dobNatale si possono citare le caratteristiche palline (quelle più diffuse sono sferiche, poi ne esistono innumerevoli varianti, per esempio coniche, a forma di campanella, di pigna e così via), realizzate in vetro soffiato o altri materiali generalmente ricoperti da una vernice colorata e riflettente o spruzzate d’argento, oro, o bianco. Spesso si usano anche fiocchi colorati di tessuto; sono molto diffusi i festoni e i fili perlati. File di miniluci elettriche hanno progressivamente sostituito nel Novecento l’uso di candele posizionate sui rami; sono di solito colorate o intermittenti, e tendono a ricordare luci fatate (specialmente se la loro luce riflessa è diffusa dai festoni o dalle altre decorazioni, o dai rami stessi dell’albero). Fra i gadget in commercio già da diversi anni, si stanno diffondendo le file di luci elettriche musicali, che riproducono, talvolta in sincronia con l’intermittenza, tradizionali musiche natalizie come Jingle Bells, White Christmas o All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey. La cima dell’albero è in genere arricchita da un puntale, in genere simile alle palle per colore, materiale e tipo di decorazioni, molto spesso a forma di stella, con riferimento alla stella cometa. Alcuni spruzzano sui rami dell’albero diversi generi di neve artificiale. Si usano inoltre altre decorazioni di vario tipo (pupazzi di Babbo Natale, stelle ecc.) da appendere sui rami.

