Regali 'Made in Italy' e laboratori

Nel primo weekend di dicembre si accende l’atmosfera natalizia al mercato contadino di Campagna Amica di Porta Romana a Milano, in via Friuli 10/A: oltre alle eccellenze agroalimentari a filiera corta direttamente dai campi alla tavola, sarà possibile acquistare anche originali realizzazioni fatte a mano da mettere sotto l’albero e accompagnare i bambini ai laboratori natalizi e di economia circolare. In particolare – spiega la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – domani sabato 3 dicembre, quando sarà aperto al pubblico dalle ore 8 alle 14, il mercato agricolo ospiterà un gruppo di artigiani milanesi con i loro prodotti cento per cento Made in Italy frutto di creatività e fantasia per regali o decorazioni. Nella stessa mattinata – prosegue la Coldiretti interprovinciale – i visitatori più piccoli potranno partecipare al laboratorio proposto da Paola Bassoli di Lateral per creare biglietti di auguri usando frutta e verdura come timbri naturali. Sempre domani si procederà all’accensione dell’albero di Natale del farmers’ market. Tra i successivi appuntamenti in programma negli spazi del mercato contadino coperto di Porta Romana, venerdì 16 e sabato 17 dicembre si terrà la quarta tappa del “Circolar Tour” di Eni dedicato ai bambini. In entrambe le giornate è previsto un momento formativo sul tema del riciclo – precisa Coldiretti -; inoltre, il venerdì pomeriggio (il mercato apre dalle 16 alle 21) la fattoria didattica Cascina Claudina di Truccazzano (MI) porterà in via Friuli il laboratorio intitolato “Le mani in pasta”, per imparare a fare il pane in casa. Nella mattina di sabato 17 dicembre – conclude la Coldiretti interprovinciale – i laboratori saranno due: uno dedicato alle decorazioni di Natale con materiali naturali, a cura di Coldiretti Donne Impresa Milano, Lodi e Monza Brianza; l’altro per creare un Babbo Natale decorativo con materiali di riciclo, proposto dalla fattoria didattica Cascina Castellazzo di Basiano, nel Milanese.

