La comunità romena in Italia

Oggi presentiamo un libro a cui personalmente tengo tantissimo perché rappresenta proprio le origini latine del popolo Rumeno. Oltre però all’appartenenza alla latinità, quest’opera rappresenta anche il legame che ha la Romania con l’Europa e la sua cultura. Attualmente i confini per tanti versi non esistono più e un’opera del genere sottolinea proprio questo, mostra le radici e i valori comuni della grande famiglia europea”.

Così dichiara ai microfoni di Radio Radicale Irina Ilona Lazar, presidente dell’Associazione Politeia, in merito all’iniziativa di oggi “Elogio alla Latinità – Dai Romani ai Romeni” presso la Sala Capitolare presso il Chiostro di Santa Maria sopra Minerva a Roma.

“La nostra associazione esiste ufficialmente dallo scorso anno e questa è la prima edizione del premio Aretè. Con questo premiazione vogliamo promuovere e far conoscere quelle persone di origine romena che si sono distinte in questi anni in Italia. Il nostro ruolo infatti è quello di dimostrare che siamo altro rispetto allo stereotipo e all’immaginario collettivo sulla comunità romena in Italia”.

E a proposito sottolinea “in Italia siamo circa 1 milione e duecento mila” continua la presidente di Politeia che in merito alle discriminazioni subite dalla sua comunità conclude “esistono persone perbene, onesti lavoratori e persone di cultura tra di noi che si sono distinte per tanti anni. Per troppo tempo però si è veicolata questa idea stereotipata su noi romeni. Penso che non si debba fare di tutta un’erba un fascio e il perché di questo credo che non valga nemmeno la pena di essere spiegato”.

Tra i tanti invitati alla giornata anche il Senatore Adriano Paroli, il professor Cristian Luca dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia , la Dott.ssa Violeta Popescu della casa editrice REDIVIVA Milano.

