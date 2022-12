Un viaggio lungo cinque mesi attraverso dieci appuntamenti. Prende vita il 16 gennaio 2023 per chiudersi il 25 maggio la seconda parte di Varese Re-Live!, rassegna promossa da Filmstudio 90 e da Giorni Dispari Teatro, in collaborazione con l’associazione Ma.Ni e l’orchestra Canova e il contributo di Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Fondazione Cariplo, TD Group e con il supporto di Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Un viaggio lungo cinque mesi attraverso dieci appuntamenti. Prende vita il 16 gennaio 2023 per chiudersi il 25 maggio la seconda parte di Varese Re-Live!, rassegna promossa da Filmstudio 90 e da Giorni Dispari Teatro, in collaborazione con l’associazione Ma.Ni e l’orchestra Canova e il contributo di Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Fondazione Cariplo, TD Group e con il supporto di Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. In un percorso che mette al centro la musica, il Teatro Nuovo ospita una programmazione che si muove tra opera e teatro canzone, tra musica “da osteria” e rock, esplorando generi, poetiche e sensibilità diverse. Ancora una volta, è la contaminazione (e la sperimentazione) a caratterizzare questa proposta. "Da Moni Ovadia, cui abbiamo voluto affidare lo spettacolo di apertura proposto in occasione della Giornata della Memoria, a un inedito accostamento Fabrizio De Andrè - Nick Cave per arrivare a Gian Carlo Menotti e a uno Shakespeare “elettrificato”, abbiamo voluto proseguire lungo la strada della contaminazione per offrire un programma che potesse essere di interesse e di crescita da parte dello spettatore", spiega Giulio Rossini, direttore artistico di Varese Re-Live! insieme con Serena Nardi. "La musica è la grande protagonista: è lei ad accompagnarci in un cammino che va a toccare diversi generi di comunicazione, sempre incuriosendo e sempre offrendo spunti di riflessione". All’interno della programmazione spicca la prima assoluta delle opere di Gian Carlo Menotti “The telephone, or l’amour à trois” e “The medium” nella produzione InOpera Factory. "È il recupero dello spettacolo già previsto nell’ultima edizione del Festival Estense Menotti, ma poi sospeso per alcuni casi Covid, con l’orchestra Canova diretta dal maestro Enrico Saverio Pagano. Questa serata rientra nel “Progetto Menotti” che prevede la messa in scena di queste due piccole meravigliose opere del grande compositore originario del nostro territorio varesino e affermatosi in tutto il mondo come uno dei principali operisti del 1900", aggiunge Serena Nardi. A coronare questo grande viaggio, previsto l’incontro preserale con la scrittrice Dacia Maraini e la proiezione del docufilm “Haiku on a plum tree” sulla straordinaria storia dell’antropologo Fosco Maraini, di sua moglie, la pittrice Topazia Alliata, e delle loro figlie, Dacia, Yuki e Toni, prigionieri in un campo in Giappone durante la seconda guerra mondiale. "Varese Re-Live! rappresenta la voglia della cultura varesina di esserci e la volontà di fare cultura in modo aperto", afferma Diego Trogher, vicepresidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. "Come Bcc confermiamo il supporto alla rassegna perché crediamo fortemente nel valore della cultura quale elemento di crescita per un territorio e motivo di lavoro. Sostenere la cultura è guardare al futuro con la forza data sia dalla condivisione di un obiettivo sia dall’operare insieme".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!