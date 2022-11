Targa finta per entrare nella ZTL

Il nucleo di Polizia stradale del comando della PL di Legnano ha posto sotto sequestro un furgone privo del permesso di accesso alla ZTL e munito di targa contraffatta.

Il nucleo di Polizia stradale del comando della PL di Legnano ha posto sotto sequestro un furgone privo del permesso di accesso alla ZTL e munito di targa contraffatta. Sul furgone adibito al trasporto merci e più volte transitato dai varchi della ZTL centrale con una targa risultata non registrata in Motorizzazione la Polizia stradale ha avviato un’indagine per valutarne l’autenticità. Da verifiche incrociate tra le immagini e i registri della banca dati della Motorizzazione si è potuto accertare che il veicolo, risultato di proprietà di una cooperativa del Pavese, era munito di targa contraffatta. Dopo queste verifiche, la Polizia locale si è attivata per fermare il furgone al primo accesso appurando la contraffazione delle targhe anteriore e posteriore con del nastro isolante con cui sono state modificate alcune lettere. Il conducente, un italiano di trent’anni, è risultato privo di patente, in quanto sospesa, ed è stato denunciato per alterazione e contraffazione della targa e utilizzo della stessa. Il conducente stesso ha ammesso di aver manomesso la targa in quanto sprovvisto di regolare permesso per l’accesso. Il furgone sarà confiscato.

