Domenica 27 novembre alle 18 nella magica atmosfera di Villa Ottolini Tosi, l’Associazione Musicale "G. Rossini" propone il concerto Luci di Not(t)e. Circondata da migliaia di luci, Slaviana Gunko, con il suo piano, eseguirà brani tratti dalle Stagioni di Ciaikovski e dai capolavori di Chopin, un'avvincente esperienza di ascolto alla scoperta e alla ricerca di grandi emozioni. I biglietti sono acquistabili al seguente link https://oooh.events/.../luci-di-notte-musiche-per.../ o direttamente in loco. Per informazioni è possibile contattare il numero 0331 635255 o scrivere all’indirizzo mail www.amrossini.com.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!