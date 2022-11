"Una kermesse che ci avvicina idealmente e concretamente alla sfida olimpica". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Palazzo Lombardia alla conferenza stampa di presentazione dei Golden Skate Awards, in programma sabato 26 dalle 20.30, all'Allianz Cloud.

"Una kermesse che ci avvicina idealmente e concretamente alla sfida olimpica". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Palazzo Lombardia alla conferenza stampa di presentazione dei Golden Skate Awards, in programma sabato 26 dalle 20.30, all'Allianz Cloud - in piazza Stuparich, 1 a Milano - con la partecipazione di Carolina Kostner. Presenti anche il sottosegretario Antonio Rossi, Carolina Kostner e Davide Lardera, amministratore delegato di 'Scalo Milano' main sponsor dell'iniziativa e Marco Riva presidente del Coni Lombardia. Il Golden Skate Awards è organizzato da Riptide, società di eventi e produzioni televisive nata ormai da oltre dieci anni grazie alla condivisione di idee di Guido Bagatta e Paolo Boccotti. “Grazie a questo Galà milanese e a un cast d'eccezione con grandi campioni stranieri e i migliori pattinatori italiani - ha aggiunto il presidente - ci prepariamo all'appuntamento dei giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 con grande slancio”. “L'ex Palalido - ha concluso Fontana - tornerà dunque a trasformarsi in pista di ghiaccio per fare da teatro di un evento magico ed emozionante, capace di attrarre talenti e pubblico. Ciò di cui abbiamo bisogno per guardare al 2026 con ancor maggiore fiducia, passione e determinazione”. “Il Golden Skate Awards è autenticamente uno spettacolo - ha detto il sottosegretario Antonio Rossi - che ti cattura, che ti emoziona. E vedere pattinare Carolina. Vedere questi campioni del pattinaggio dal vivo è un qualcosa di eccezionale. Le esibizioni di Carolina e degli altri campioni ci avvicinano alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ci aiutano a cominciare a respirare il clima olimpico a Milano e in Lombardia”. “Per questo - ha concluso il sottosegretario - invito tutti a vedere questo spettacolo dal vivo, sarà un assaggio delle Olimpiadi”. Per l'appuntamento si rinnova anche la partecipazione di Carolina Kostner: la campionessa icona del pattinaggio internazionale sarà infatti madrina della manifestazione e conduttrice d'eccezione in coppia con Guido Bagatta. “Pattinare - ha detto Carolina Kostner - è sempre un piacere, è sempre una grande emozione. L'esibizione è l'occasione per condividere le fatiche e l'impegno degli allenamenti. Pattinerò insieme a tanti amici e campioni e regaleremo emozioni al pubblico”. “Sabato - ha concluso - potrò sia pattinare, quindi condividere la mia arte, sia affiancare l'amico Guido Bagatta nella conduzione aiutando il pubblico a conoscere meglio tutti i campioni del pattinaggio presenti”. Il pubblico potrà ammirare dal vivo le evoluzioni dello svizzero argento olimpico e due volte campione del mondo Stephane Lambiel e dello spagnolo Javier Fernandez, bronzo olimpico e anche lui doppio campione iridato. Tra le star più attese, sul ghiaccio di Milano scivoleranno anche le lame di Ryan Bradley, Jason Graetz, Ekaterina Kurakova, Annette Dyrtr e Yannick Bonheur. Tanti i campioni azzurri, a partire da Matteo Rizzo, passando per Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann fino alla coppia Guignard-Fabbri.

