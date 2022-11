'Lombardia 2030': è il titolo dell'evento organizzato da Regione Lombardia per lunedì 28 novembre al 'Pirelli Hangar Bicocca' di Milano.

'Lombardia 2030': è il titolo dell'evento organizzato da Regione Lombardia per lunedì 28 novembre al 'Pirelli Hangar Bicocca' di Milano. Un appuntamento che coinvolgerà, per un confronto a 360 gradi, rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali, del mondo produttivo, economico e sociale. "Abbiamo deciso di coinvolgere personalità e testimoni della nostra vita pubblica - spiega il presidente della Regione, Attilio Fontana - per ascoltare suggestioni, proposte, valutazioni di prospettiva, insomma il loro sguardo al futuro. Per i nostri giovani, per le nostre famiglie e per il mondo produttivo. A ciascuno chiederemo, quindi, un contributo a questa costruzione. Un contributo che metteremo a disposizione di tutti, per arricchire il dibattito pubblico ed alimentare di contenuti la politica, intesa nella migliore e più alta accezione, cioè senza preclusioni o pregiudizi di parte". 'Lombardia 2030' prevede una sessione preparatoria venerdì 25 novembre, a Palazzo Lombardia, dove verranno organizzati tavoli tematici - con capofila tutti gli assessorati regionali - per un confronto con gli stakeholder dei settori interessati e mirato a produrre documenti da trasferire al dibattito in programma lunedì 28 novembre. Al 'Pirelli Hangar Bicocca' interverranno il vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini e i ministri Roberto Calderoli, Daniela Santanchè, Giancarlo Giorgetti Gilberto Pichetto Fratin. Ad aprire i lavori, insieme al governatore Attilio Fontana, Marco Tronchetti Provera e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Nel corso della giornata porteranno il loro contributo, fra gli altri, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, quello della Coldiretti Ettore Prandini e di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, gli amministratori delegati dell'Eni Claudio Descalzi, di UniCredit Andrea Orcel, di Intesa San Paolo Carlo Messina e delle Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris.

