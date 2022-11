"Calenda, perchè candidi la Moratti?"

Il senatore Mirabelli: "Con Majorino il centrosinistra lombardo vuole dire basta a una storia di inefficienze nella sanità, nei trasporti e nelle politiche per la casa e per l’ambiente".

“Vedo che Calenda insiste a dare giudizi sommari sulle scelte del centrosinistra lombardo. Oggi spiega che Majorino sarebbe troppo di sinistra. Ma è piuttosto Calenda che deve spiegare come mai, dopo essere stato all’opposizione in Regione, improvvisamente difende e candida chi ha diretto la sanità lombarda, quella delle liste di attesa e della mancanza di medici e infermieri. Con Majorino il centrosinistra lombardo vuole dire basta a una storia di inefficienze nella sanità, nei trasporti e nelle politiche per la casa e per l’ambiente. Calenda e Moratti su questo cosa dicono? Credo che sia più interessante per i lombardi che sapere dove collocano il candidato del centrosinistra nei loro ragionamenti politicisti”. Lo scrive su Facebook il senatore lombardo Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!