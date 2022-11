Il calendario 'Cuori Grandi'

Presentata ufficialmente la 24^ edizione del calendario ‘Cuori Grandi’, per scandire il tempo della solidarietà, realizzare e veder realizzati grandi progetti.

Presentata ufficialmente la 24^ edizione del calendario ‘Cuori Grandi’, per scandire il tempo della solidarietà, realizzare e veder realizzati grandi progetti. L’iniziativa è nata dall’incontro e dalla collaborazione dell’omonima Onlus magentina e dallo sponsor della famiglia Doria (Servizi Ambientali e Trattamenti Ecologici). Il filo conduttore delle fotografie è quello delle donne: native del Togo, volontarie italiane impegnate nella missione e, in generale, donne di tutto il mondo per il loro fondamentale ruolo sociale. In copertina ci sono delle ragazze che vanno a scuola: ‘Cuori Grandi’ ha infatti fondato un sistema scolastico dall’asilo al liceo, cercando di sensibilizzare le famiglie togolesi ad istruire e formare anche le figlie femmine. Titolo del calendario è proprio ‘Fai del tuo meglio, quello che pianti adesso, lo raccoglierai poi’. “Nel retrocopertina è ormai tradizione inserire le fotografie del progetti conclusi nell’anno precedente - spiega il presidente Francesco Bigogno - nel 2022 sono stati realizzati, oltre le aspettative, una chiesa presso un villaggio poco distante dalla missione di Amakpape, il muro di cinta della missione per proteggere il villaggio e i bambini dal bestiame e dagli animali e, infine, è partito un Liceo Scientifico su invito del Ministero dell’Istruzione locale per sopperire alle mancanza di studenti preparati in tale settore”. In conclusione, è stato lanciato il progetto per il 2023: uno spazio studio per consentire a più di 600 alunni un luogo asciutto, illuminato e protetto per fare compiti e studiare. L’Associazione ‘Cuori Grandi’ nasce ufficialmente a fine 2010 e ha posto la prima pietra della nuova missione in Togo nel 2012, festeggiando quindi da poco il decennale. Con grande gioia, il presidente comunica che potranno ricominciare le esperienze di volontariato nella missione africana guidata da Maristella Bigogno; chi fosse interessato può contattare l’Associazione per un colloquio conoscitivo (presidente [at] cuorigrandi [dot] org). Il calendario è acquistabile anche presso il consueto ‘Mercatino della solidarietà’ che verrà allestito nelle prossime settimane in via Garibaldi 68 a Magenta.

