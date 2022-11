Max Pisu... che ridere!

La classica e tradizionale ironia e comicità. Uno spettacolo che è una metafora della vita contemporanea per pensare e soprattutto ridere. Max Pisu al 'Paccagnini'.

La classica e tradizionale ironia e comicità. Uno spettacolo che è una metafora della vita contemporanea, che ci fa credere che sempre saremo circondati da nuovi affetti pronti ad ascoltarci e a rassicurarci che tutto andrà bene. Lui, da solo sul palco, ma mai veramente solo, perché parlerà sempre con un qualcuno che c’è, ma non c’è. Un appuntamento per pensare e soprattutto ridere. E in fondo altrimenti non avrebbe potuto essere, perché sul palco dell'auditorium 'Paccagnini' di Castano ecco che sabato scorso è salito nientemeno che Max Pisu appunto con il suo spettacolo 'Affetti Instabili'. "Già dal titolo si capisce che riguarda proprio gli affetti - racconta lo stesso comico - Uno spettacolo che nasce dalla quotidianità; infatti il pubblico, in modo particolare nella comicità, ride se si rivede e vede cose che conosce. Per questo il comico per forza deve andare a prendere da ciò che accade nella vita di tutti i giorni". (Foto di Gianni Mazzenga)

'AFFETTI INSTABILI'... TUTTI DA RIDERE



