Lega in piazza contro l'area B

La Lega di Cuggiono in piazza contro l'area B: "Vietare gli euro 4 e 5, quindi vetture con meno di 10 anni di vita, è un fatto molto grave".

La Lega a Cuggiono scende in piazza San Giorgio domenica 27 novembre mattina contro l'area B voluta da Sala a Milano: “Non possiamo pensare che una scelta simile non abbia ripercussioni sul nostro territorio -spiega il Consigliere Colombo Carlo-. I nostri professionisti, artigiani, ma anche le famiglie e le fasce più deboli vengono penalizzate da chi dovrebbe pensare a tutta l'area metropolitana di Milano, ma si dimentica di noi. Abbiamo il dovere di far sentire le voci inascoltate e difendere i nostri cittadini. Vietare gli euro 4 e 5, quindi vetture con meno di 10 anni di vita, è un fatto molto grave e che porterà solamente a peggiorare la situazione finanziaria delle famiglie già provate da un periodo post pandemico e dai continui aumenti di prezzi su ogni prodotto acquistato.”

