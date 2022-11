A Cassano Magnago tornano le scatole solidali

Anche per l’anno 2022 all’avvicinarsi delle festività natalizie, l’Associazione Casaringhio Aps di Cassano Magnago ha deciso di riproporre l’iniziativa delle “Scatole Solidali per i Bisognosi” per portare ristoro fisico e morale alle Persone svantaggiate presenti nella Provincia di Varese e nell’alto milanese.

Vista la persistente situazione di estrema incertezza internazionale che ha causato aumenti dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari, anche per l’anno 2022 all’avvicinarsi delle festività natalizie, l’Associazione Casaringhio Aps ha deciso di riproporre l’iniziativa delle “Scatole Solidali per i Bisognosi” per portare ristoro fisico e morale alle Persone svantaggiate presenti nella Provincia di Varese e nell’alto milanese.

La prima novità di quest’anno è l’allargamento del raggio solidale alle popolazioni dell’Ucraina sottoposte alle privazioni del conflitto ancora in corso, infatti parte del materiale raccolto sarà spedito direttamente nel Paese grazie a Yuri, trasportatore ufficiale dell'ambasciata.

La seconda novità è la possibilità di realizzare la propria scatola solidale direttamente presso la sede legnanese di Casaringhio Aps utilizzando il materiale sfuso raccolto. Questa iniziativa vuole favorire l’incontro e la collaborazione tra Persone che per svariati motivi non siano nelle condizioni di provvedere autonomamente alla realizzazione dei pacchetti.

Per gli orari e ogni ulteriore informazione si raccomanda di chiamare il numero +39 345 782 4030

Tutte le scatole donate saranno consegnate direttamente alle persone bisognose seguite da Casaringhio e alle Famiglie dei detenuti oltre che alle Associazioni territoriali dedite alla solidarietà e al sostegno.

Tramite la collaborazione tra la Presidente di Casaringhio Aps, Sara Vega con il Capogruppo di Maggioranza relativa Andrea Pisani e l’Amministrazione, che ha patrocinato l’iniziativa, i punti di raccolta, a partire da martedì 22 novembre fino al 17 dicembre, nella Città di Cassano Magnago saranno presso le seguenti Attività:

- Ever Baby in via V. Monti, 24 Lun-Ven 15.00-19.00

- KM Hair, Beauty & Barber in via Mazzini, 25 Mar-Gio-Sab 9.00-18.00, Mer 13.00-20.00, Ven 9.00-19.00

Il Capogruppo di Maggioranza relativa Andrea Pisani ha aggiunto: “sono felice di poter riproporre questa iniziativa di solidarietà ai nostri Cittadini anche per il Natale 2022.

Il mio personale ringraziamento e quello di tutta l’amministrazione va alle Attività che hanno deciso di proporsi come punto di raccolta per la sensibilità e la disponibilità dimostrata in questo anno ancora difficile per il commercio, stretto tra inflazione e rincaro dei prezzi energetici, che rivela come il business conviva con l’attenzione verso chi ha bisogno.

La nostra Città è da sempre interessata a collaborare con le Realtà Associative che si prodighino per aiutare il Prossimo quando si trova in stato di difficoltà.”

