GiovenTU AL VIA

GiovenTU è un progetto articolato che comprenderà eventi distribuiti sull'intero anno a partire da settembre 2022 e che vedrà la realizzazione di numerose iniziative di natura musicale, artistica, sportiva e culturale rivolte ai giovani tra i 15 e i 34 anni.

Dopo il Kick Off Meeting di giovedì 10 novembre, parte ufficialmente GiovenTU, l'ambizioso progetto realizzato dal Comune di Marcallo con Casone in partnership con ben 10 realtà del territorio e finanziato dal bando Giovani SMART (SportMusicaARTe) di Regione Lombardia.

Di cosa si tratta? Il bando sostiene lo sviluppo di percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale relative ai giovani, attraverso l’organizzazione di laboratori artistici e musicali e l’accesso, gratuito e libero, alle attività sportive sul territorio.

Ammesso e finanziato da Regione Lombardia con la quota massima prevista dal relativo bando, il progetto GiovenTU è stato fortemente voluto dal sindaco Marina Roma e dall’amministrazione Comunale marcallese.

Le prime iniziative promosse, in partnership con l’associazione musicale “Coro Vis Canti, si terranno nel weekend della settimana corrente presso la Sala Polivalente San Marco di Via Roma.

Sabato 19 novembre, dalle 14 alle 18, sarà il giorno dell’Open Day dell'Associazione, durante il quale sarà possibile conoscere tutte l’associazione e i retroscena del Coro (si potrà assistere in tempo reale alle prove!).

Domenica 20 novembre, invece, il programma si arricchirà di diverse iniziative: dalle ore 10 alle ore 12 la direttrice Marianna Setti terrà una lezione aperta al pubblico, così come la prova generale del concerto (alle ore 14:30). Quale concerto? Quello conclusivo della Masterclass di coro e vocalità corale, che comincerà alle ore 16:30, dal titolo “Inni d’autunno” e al quale si potrà assistere in maniera totalmente gratuita, mandando una mail all’indirizzo coroviscanti [at] gmail [dot] com.

