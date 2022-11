ASM: terza stella del Rating di legalità

ASM, l’Azienda speciale multiservizi partecipata da 11 Comuni del Magentino, ha conseguito la terza stella del ‘Rating di legalità’.

ASM, l’Azienda speciale multiservizi partecipata da 11 Comuni del Magentino, ha conseguito la terza stella del ‘Rating di legalità’. L’attribuzione, che certifica il raggiungimento del livello massimo possibile, è stata decisa dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il conseguimento della ‘terza stella’, che fa seguito all’iscrizione dell’Azienda partecipata all’ANAC, l’Autorità nazionale anticorruzione, ottenuta nello scorso mese di aprile, porta con sé conseguenze significative anche dal punto di vista concreto: all’attribuzione del rating, infatti, l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l'accesso al credito bancario. L’attribuzione del livello massimo del ‘Rating di legalità’ rappresenta il traguardo finale di un percorso virtuoso nell’ambito delle best practice, intrapreso da ASM negli ultimi due anni e che è culminato con l’ottenimento, nello scorso mese di settembre, della certificazione ISO 14001:2015, importante riconoscimento dell’elevato standard raggiunto da ASM nei sistemi di gestione ambientale. Tale certificazione è stata determinante per il conseguimento della ‘terza stella’. Il vicepresidente e amministratore delegato di ASM, Andrea Zanardi, ha commentato con soddisfazione questo prestigioso traguardo raggiunto dall’Azienda partecipata: “Si tratta di un risultato davvero molto significativo per ASM. La terza stella, che pochissime imprese hanno conseguito, anche al di fuori dal nostro settore, è attribuita dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato dopo aver valutato il pieno rispetto delle norme ambientali e antitrust, oltre che la mancata violazione degli obblighi retributivi, contributivi e attinenti a salute e sicurezza del lavoro. Avere il più alto rating di legalità consente di poter partecipare a bandi e a gare con numerosi vantaggi, di avere un accesso al credito più agevole e, in generale, di migliorare la propria credibilità sul mercato. In definitiva, un’azienda con tre stelle di legalità è certamente degna di particolare fiducia da parte di tutti i suoi interlocutori”.

