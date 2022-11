Inveruno: qualità dell'aria controllata con Wiseair

Presenti sul territorio già da un anno, le centraline di Wiseair hanno esaminato la qualità dell’aria di Inveruno e i risultati sono stati presentati nel corso della 416^ edizione della storica fiera di S.Martino.

Chiedersi se e quanto è pulita l’aria che respiriamo è una domanda che ognuno ha il diritto

di porsi. Nella maggior parte dei casi le risposte rimangono vaghe o addirittura

antiscientifiche, senza fornire reali indicazioni per la nostra salute. Da oggi questo problema

non è più sulle spalle dei cittadini di Inveruno, che alla domanda non solo potranno dare

risposta, ma anche verificarne lo stato in tempo reale. Presenti sul territorio già da un anno,

le centraline di Wiseair, startup frutto del lavoro di giovani ingegneri del Politecnico di Milano, hanno esaminato la qualità dell’aria di Inveruno e i risultati sono stati presentati nel corso della 416^ edizione della storica fiera di S.Martino. Il periodo di studio va dal 30 settembre 2021 sino al 30 settembre di quest’anno e analizza le rilevazioni di pm10 e pm 2,5 (il piu pericoloso tra gli inquinanti) rilevate tra via Fattori e via Marcora. Il risultato è di una qualità dell’aria complessivamente buona, che varia tuttavia in uno spettro dove si mostra ottima da aprile a settembre (quando si registra un maggior apporto ventoso) e meno buona/scarsa tra dicembre e gennaio, a causa dell’inversione termica che favorisce il ristagno del pm 2,5. I

giorni durante i quali ad Inveruno si è respirata un aria il cui livello di inquinanti era superiore allo standard non dannoso per la salute fissato dall’Agenzia Europea per la qualità

ambientale è stato tra i 10 e i 20 per il pm10 e 60 e 90 per il pm 2,5. La qualitá dell’aria

inverunese si è dimostrata per lo più condizionata da tre tipologie di fonti: emissive esterne

(riconducibili al contesto territoriale dell’alto milanese), emissive interne (riscaldamento

domestico a legna 27% e solventi 28% le fonti maggiori) e le condizioni metereologiche

(funzione inquinante nel trasporto di polveri dalle aree più inquinanti del nord est). Quali

soluzioni allora sono arrivate da Wiseair? Alberto Gaetaniello e Paolo Barbato, due dei

founder che hanno svolto le analisi su Inveruno, concordano su una necessaria maggiore

consapevolizzazione della cittadinanza sull’impatto delle stufe a legna e pellet. Lo stato

dell’aria ad Inveruno è comunque sempre consultabile in tempo reale scaricando

l’applicazione Wiseair sul proprio cellulare.

