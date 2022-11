Open day carta di identità

Tutti i mercoledì dal 16 novembre al 14 dicembre il Comune di Magenta propone ai cittadini residenti gli open day per il rilascio della carta di identità elettronica.

Tutti i mercoledì dal 16 novembre al 14 dicembre il Comune di Magenta propone ai cittadini residenti gli open day per il rilascio della carta di identità elettronica. "Per cinque mercoledì consecutivi, dalle 9 alle 14, un secondo sportello dei servizi demografici sarà dedicato completamente al rilascio del documento senza necessità di appuntamento - spiega l'Assessore ai Servizi Civici Mariarosa Cuciniello - Un'opportunità importante per gli interessati considerato che ci avviamo verso un periodo dell'anno in cui i cittadini hanno necessità di spostarsi più facilmente". In questo momento, è attiva tutti i giorni della settimana una sola postazione dedicata al rilascio della Carta di Identità Elettronica e, considerato che la procedura per ottenere il documento richiede un tempo maggiore rispetto a quella cartacea ed è prevista su appuntamento per evitare possibili attese, gli open day consentiranno di implementare il servizio e sveltire i tempi di rilascio. "Tra l'altro chi dovesse già aver preso appuntamento più in là nel tempo, potrà presentarsi a uno degli open day ed anticipare i tempi liberando il posto per futuri appuntamenti". Si ricorda che per il rilascio della carta di identità elettronica occorre essere in possesso di fototessera, documento di identità scaduto o in scadenza e codice fiscale (il costo è pari a 22,20 euro pagabili in contanti o tramite POS. In caso di minori, per la validità all'espatrio, occorre la presenza di entrambi i genitori insieme al bimbo).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!