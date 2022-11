Contributi per impianti di allarme e sicurezza

Bando per la concessione di contributi comunali per l’installazione di impianti di allarme, antifurto e sicurezza (quali ad esempio porte blindate, vetri antisfondamento e inferriate) nelle abitazioni private.

Bando per la concessione di contributi comunali per l’installazione di impianti di allarme, antifurto e sicurezza (quali ad esempio porte blindate, vetri antisfondamento e inferriate) nelle abitazioni private. I soggetti destinatari sono i proprietari e locatari di abitazioni private e stabilmente abitate site nel Comune di Magnago. Le domande potranno essere presentate al protocollo dell’ente o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo info [at] pec [dot] comune [dot] magnago [dot] mi [dot] it, entro il prossimo 10 dicembre. Eventuali informazioni possono essere richieste al comando di Polizia Locale negli orari di ufficio al numero 0331/306500.

