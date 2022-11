Provincia di Varese: premiate 76 attività storiche

Sono 76 le attività storiche in provincia di Varese che hanno ottenuto il riconoscimento da Regione Lombardia nel 2022. Negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto la propria attività senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 76 le attività storiche in provincia di Varese che hanno ottenuto il riconoscimento da Regione Lombardia nel 2022. Negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto la propria attività senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni. La consegna a Varese, in occasione di un evento, particolarmente carico di emozioni, tra chi ha ricordato con gli occhi lucidi i genitori che hanno avviato l'attività diversi decenni or sono e chi ha rimarcato con orgoglio il sentimento di appartenenza alla comunità locale e lombarda. La cerimonia si è tenuta presso Ville Ponti alla presenza dell'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi e del presidente della Camera di Commercio di Varese Fabio Lunghi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!