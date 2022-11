'Custodiscimi': custodi di piante

Giunge alla fase conclusiva la prima edizione di Custodiscimi, iniziativa congiunta di Forestami, ERSAF e Legambiente Lombardia - resa possibile grazie a Deloitte e Fondazione Deloitte - che ha voluto coinvolgere attivamente i cittadini nella cura e crescita del verde del futuro e che ha visto 2.500 cittadini diventare “custodi” di una piantina forestale per 8 mesi.

Giunge alla fase conclusiva la prima edizione di Custodiscimi, iniziativa congiunta di Forestami, ERSAF e Legambiente Lombardia - resa possibile grazie a Deloitte e Fondazione Deloitte - che ha voluto coinvolgere attivamente i cittadini nella cura e crescita del verde del futuro e che ha visto 2.500 cittadini diventare “custodi” di una piantina forestale per 8 mesi. Forestami, progetto che mira a incrementare il capitale naturale della “Grande Milano” e raggiungere l’obiettivo di 3 milioni di alberi piantati entro il 2030, con Custodiscimi mette sotto i riflettori il legame diretto tra uomo e natura, responsabilizzando il singolo cittadino nel custodire e difendere l’ambiente, elemento di bellezza e benessere, alleato per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre l’inquinamento. Sabato 12 e domenica 13 novembre i cittadini-custodi, che hanno sottoscritto simbolicamente il patto di custodia con cui si impegnavano a prendersi cura della pianta forestale assegnata per farla crescere al meglio, riconsegneranno le piantine a loro affidate. I tecnici agronomi verificheranno lo stato di salute degli esemplari riconsegnati, che provengono dal Vivaio di Curno di ERSAF e sono di quattro specie autoctone certificate - ciliegio, quercia farnia, olmo bianco e pado -, le quali verranno messe a dimora con i progetti di piantagione della nuova stagione agronomica 22-23. “Proteggere la natura è uno degli obiettivi di WorldClimate, la strategia globale con cui Deloitte si è impegnata a diventare un’organizzazione Net Zero con obiettivi di riduzione delle emissioni science based al 2030. Per questo Deloitte e Fondazione Deloitte hanno aderito con convinzione al progetto Custodiscimi di Forestami, riconoscendone il grande valore ambientale e sociale – dichiara Guido Borsani, presidente di Fondazione Deloitte – Aumentare il verde della Città metropolitana di Milano è un grande obiettivo, perché ci consente non solo di abbattere le emissioni inquinanti, ma anche di costruire una città più vivibile e più accogliente per tutti. Questa iniziativa fa parte di un programma di tutela e conservazione della natura più ampio, che vedrà impegnati Deloitte e Fondazione Deloitte anche nei prossimi anni e che, grazie al coinvolgimento di istituzioni, cittadini e enti del terzo settore, ci permetterà di lasciare un impatto positivo sul territorio”. I custodi che hanno aderito e i cittadini che vogliono avvicinarsi al verde urbano potranno inoltre partecipare alle piantagioni collettive: venerdì 18 novembre a Cesano Boscone, sabato 19 novembre presso Parco Nord Milano e venerdì 25 novembre a Vittuone. Per maggiori informazioni e per prenotare la propria partecipazione www.forestami.org.

