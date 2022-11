'Occhio alla truffa': come difendersi e prevenire possibili raggiri. Se ne parlerà il prossimo 19 novembre, alle 15.30 al centro diurno anziani di Buscate, in un incontro organizzato dal Comune. Saranno presenti tra i relatori Vincenzo Panza (esperto di prevenzione truffe) e Davide Zanon (associazione Codici Lombardia); con la partecipazione di rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia locale.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!