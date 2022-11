AEHRA: Suv sportivo 100% elettrico

È stato svelato a Milano il SUV sportivo 100% elettrico di AEHRA, che sarà presentato ufficialmente al grande pubblico durante la 3^ edizione di MIMO Milano Monza Motor Show, dal 16 al 18 giugno 2023.

ufficialmente al grande pubblico durante la 3^ edizione di MIMO Milano Monza Motor Show, dal 16 al 18 giugno 2023. Il SUV sportivo AEHRA, che ha l’obiettivo di reinventare il mercato dell’auto elettrica di alta gamma, ha una lunghezza di 5,10 m, con grandi ruote da 23 pollici all’interiore e 24 al posteriore, e un prezzo a partire da 160.000 euro. Notevoli le prestazioni, con una potenza di circa 800 cavalli e una velocità autolimitata di 265 km/h. Realizzato in materiali selezionati riciclabili, che permettono di mantenere il peso sotto i 2.000 kg, il SUV AEHRA ha un’autonomia superiore agli 800 km grazie a un power train ad alta efficienza e alle batterie di ultima generazione. Alla preview MIMO 2023 hanno partecipato Andrea Levy, Presidente MIMO, Hazim Nada, CEO AEHRA, Sandro Andreotti, COO AEHRA, Filippo Perini, AEHRA Chief Design Officer. MIMO 2023 si svolgerà tra Milano e Monza e sarà un evento fortemente dinamico, che ospiterà la più grande area test drive mai realizzata all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza, con chilometri di percorsi adatti alle due e alle quattro ruote di ogni segmento e categoria di mercato: suv, city car, modelli per neopatenti, auto di famiglia. La grande novità dei test drive sarà l’area tecnologica educational allestita per la prova dei modelli elettrici e ibridi plug-in, nella quale il pubblico proverà direttamente il funzionamento delle colonnine e come collegare e scollegare i diversi tipi di connettori di ricarica. L’Autodromo Nazionale Monza si trasformerà in una città dei motori dedicata a un target di giovani e famiglie che, oltre all’area test drive, proporrà sfilate, aree tematiche, street food e intrattenimento. Le novità della 3ª edizione sono disponibili sul sito www.milanomonza.com che sarà costantemente aggiornato. Andrea Levy, Presidente MIMO: “È una grande emozione aver assistito alla presentazione del primo dei modelli AEHRA, una vettura dalle linee e dall’aerodinamica che parlano di futuro nel mondo dell’elettrico di alta gamma e che il grande pubblico potrà ammirare a MIMO Milano Monza Motor Show dal 16 al 18 giugno 2023. Una 3ª edizione che sarà dinamica, ricca di occasioni per i brand di incontrare direttamente il pubblico, facendo conoscere e testare i nuovi modelli immessi sul mercato di tutte le motorizzazioni”. Hazim Nada, CEO di AEHRA: “Siamo molto felici di aver presentato insieme a MIMO il primo modello di AEHRA, che speriamo possa essere accolto con entusiasmo anche dal pubblico di Mimo dal 16 al 18 giugno. L’8 novembre non abbiamo svelato solo una vettura, ma un nuovo paradigma di innovazione, design, sostenibilità e tecnologia per il settore dell’auto elettrica di alta gamma. Il lavoro del nostro team ha saputo creare un prodotto che possiamo definire futuristico. Il nostro obiettivo è superare gli attuali limiti dell’auto elettrica, per realizzare una vettura capace di reinventare il mercato di alta gamma. La nostra azienda può rappresentare nello scenario un attore in grado di rappresentare il Vecchio continen te nella mobilità elettrica di alta gamma”.

