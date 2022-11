Ritorna la mostra sociale avicola

Per il secondo anno la Fiera ospiterà la Mostra Sociale Avicola, organizzata dall’Associazione Lombarda Avicoltori, presso il padiglione di viale Piemonte.

Per il secondo anno la Fiera ospiterà la Mostra Sociale Avicola, organizzata dall’Associazione Lombarda Avicoltori, la seconda rassegna per importanza in Italia, con più di quattrocento animali esposti. Ognuna di queste razze ha una storia, spesso molto antica, come quella della Gallina della Ritirata, presente nei nostri territori ai tempi delle battaglie fra Austriaci e Francesi. Oltre ad ammirare le particolarità delle tante razze, bisogna considerarne l’importanza. (Padiglione di viale Piemonte)

