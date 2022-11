Cinque incontri con Rete al Femminile

Una partnership tra il Comune di Busto Arsizio con gli assessorati alla Cultura e alle Politiche culturali e Rete al Femminile Varese, realtà che riunisce donne che lavorano in proprio come libere professioniste, freelance o imprenditrici, offre ai cittadini cinque incontri di approfondimento su temi che toccano la quotidianità, condotti da esperte del settore attive sul territorio provinciale e nazionale.

Una partnership tra il Comune di Busto Arsizio con gli assessorati alla Cultura e alle Politiche culturali e Rete al Femminile Varese, realtà che riunisce donne che lavorano in proprio come libere professioniste, freelance o imprenditrici, offre ai cittadini cinque incontri di approfondimento su temi che toccano la quotidianità, condotti da esperte del settore attive sul territorio provinciale e nazionale. Il percorso metterà al centro temi quali l’educazione finanziaria, la prevenzione per la salute, la gamification e l’arte, l’educazione al digitale, e work-life balance. Obiettivo del percorso è quello di fornire risposte e punti di vista ai giovani, alle famiglie, agli studenti. Gli incontri si terranno alla biblioteca 'G. B. Roggia' presso la Sala Monaco, ogni martedì dalle 18 alle 19.30. Il primo appuntamento, l’8 novembre, verterà sulla prevenzione come stile di vita e sulle buone abitudini da coltivare per rimanere in salute. Le relatrici saranno Selene Chiodin, promotrice mutualistica e leader di Rete al Femminile Varese, Sara Bartolaccini, biologa nutrizionista, e Laura Bernacchi, chinesiologa e personal trainer. Per la partecipazione è necessaria la prenotazione al link https://prevenzionerfv.eventbrite.it.

