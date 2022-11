Il nuovo consiglio 'baby'

Eletto proprio l'altro giorno il nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Turbigo. Sofia è la neo sindaca. "Un progetto importante e di ulteriore crescita".

L'emozione che, inevitabilmente, si mischiava con la gioia. E, alla fine, altrimenti non avrebbe potuto essere, perché per loro quella era e sarà un'importante e ulteriore occasione di crescita. Eletto, infatti, il nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Turbigo; e neo sindaco è adesso Sofia. "Un progetto che come Amministrazione sosteniamo da anni e che va ben oltre ad un gesto simbolico: viene infatti affidata loro la scelta di un progetto condiviso per la scuola, che poi come Comune finanzieremo fino a 2.000 - ha scritto il primo cittadino dei grandi, Fabrizio Allevi - Credo che questo sia un modo per avvicinarli alle istituzioni e renderli sempre più coinvolti in prima persona nelle scelte che li riguardano. Un particolare ringraziamento alla preside prof. Giuseppina Francone, alla vicesindaco Manila Leoni e al consigliere delegato alla scuola Dante Bolognesi".

