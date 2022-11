Marcallo: al via lo sportello unico al cittadino

Sabato 5 novembre verrà inaugurato un nuovo sportello che permetterà di raggruppare diversi servizi a disposizione dei marcallesi.

Arrivano novità importanti per la cittadinanza di Marcallo con Casone ed i rapporti tra Comune e cittadini. Sabato 5 novembre, infatti, verrà inaugurato un nuovo sportello che permetterà di raggruppare diversi servizi a disposizione dei marcallesi.

Ma di cosa si tratta? Lo Sportello Unico al Cittadino è un vero e proprio sportello polifunzionale dove i cittadini possono rivolgersi per ricevere informazioni, usufruire di servizi e svolgere pratiche amministrative. Lo Sportello Unico del Cittadino renderà più semplice e veloce l’erogazione dei servizi o la diffusione di informazioni, oltre che ad eliminare l’intermediazione del cittadino nelle varie fasi di un procedimento che, spesso, coinvolge più uffici. Attraverso l’attivazione di un unico grande sportello, infatti, si evita lo spostamento tra uffici, fornendo tutta una serie di servizi generali.

In particolare, il nuovo servizio del Comune di Marcallo con Casone comprenderà tutte le attività di Protocollo, Anagrafe, rilascio SPID (e firma digitale), Ufficio Relazioni Pubbliche (il cosiddetto URP) e accesso agli atti. Questo nuovo ufficio fungerà anche da punto informativo sui servizi.

Quando sarà aperto? Lo Sportello Unico al Cittadino sarà a disposizione dei cittadini tutti i giorni, eccetto la domenica. Gli orari di apertura saranno così organizzati: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; martedì e giovedì dalle 16 alle 17: 45 e sabato dalle 9:30 alle 12.

Per ogni tipo di informazione o dubbio riguardante questo nuovo servizio erogato dal Comune di Marcallo con Casone, ci si potrà rivolgere via mail all’indirizzo urp [at] marcallo [dot] it o via telefono al numero 029796121.

