'Lombardia, motore della sostenibilità', questo il titolo del 3° Forum regionale per lo sviluppo sostenibile che ha animato l'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia nel penultimo weekend di ottobre. Un'occasione per esperti, imprese, enti e istituzioni per ritrovarsi, discutere e confrontarsi sui temi legati alla sostenibilità e, per Regione Lombardia, ribadire l'impegno per un territorio sempre più green e a zero impatto, per l'ambiente e il benessere delle persone. Sono numerose le iniziative già intraprese a livello regionale: dagli incentivi per la sostituzione delle auto inquinanti, ai progetti di rigenerazione urbana passando dalla prima Hydrogen Valley italiana, sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, dove i treni saranno sostituti con mezzi a idrogeno nettamente più ecosostenibili.

