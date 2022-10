Contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Posizionato un limitatore di accesso nelle aree boschive, appunto per prevenire e reprimere simili episodi.

Massima attenzione al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Si lavora, insomma, tra le fila dell'Amministrazione comunale di Magnago e Bienate in maniera costante e mirata appunto per prevenire e reprimere simili episodi. E così, tra le varie azioni messe in campo, ecco che proprio nei giorni scorsi è stata avviata la procedura per il posizionamento di un limitatore di accesso in corrispondenza della strada vicinale di Gazzera, che rappresenta una delle diramazioni della SP301, strada provinciale situata alla periferia di Bienate che porta da e verso l’inceneritore e che risulta la sede di continui sversamenti illeciti. "La nostra volontà è quella di limitare in questo modo l’accesso ai veicoli non autorizzati alle aree boschive del territorio - spiegano - Dunque, l'iniziativa che stiamo portando avanti vuole essere un primo posizionamento, in via sperimentale, per poi eventualmente prendere in considerazione successive sistemazioni anche in altre zone. Tale intervento si associa ad un incremento dell’attività di videosorveglianza; nel punto individuato infatti è stata posizionata la relativa cartellonistica e presto si provvederà all'ulteriore posizionamento su tutto il territorio comunale di fototrappole volte ad individuare i soggetti responsabili di attività illecite".

